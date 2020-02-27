Погода на выходные в Украине 29 февраля и 1 марта

В субботу, 29 февраля, сухая погода сохранится только в западных областях. В других регионах страны ожидаются осадки.

В западных областях температура будет колебаться от +3-6° днем ​​и от -1° до +2° ночью. В частности, минусовая температура ночью ожидается в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Мокрый снег с дождем прогнозируют в северных, центральных, восточных и южных областях.

Температура воздуха в этих регионах составит до +6° днем ​​и от -1° до +3° ночью.

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В воскресенье, 1 марта, осадки переместятся в западные регионы. Дождливо будет во всех областях. Температура воздуха днем ​​составит +5-7° и -1…- 3° ночью.

В северных и центральных регионах без осадков. Днем ожидается +4-6°, ночью до -3°.

В южных и восточных областях от +4° до +8° днем, ночью столбики термометров опустятся до -1…-2°.

К слову, из-за циклона Зехра в Украину придут дожди и мокрый снег. Когда стоит ожидать потепления, можно прочитать в нашем материале.