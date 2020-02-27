Из-за коронавируса замедляется торговая интеграция с Китаем – Кулеба

В торговой интеграции Украины с Китаем наблюдается замедление из-за ситуации с распространением коронавируса Covid-19.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

– Ситуация с коронавирусом замедляет много процессов. Нам нужны инвестиции, открытие новых промышленных объектов. Мы могли бы уже динамично говорить об этом с Китаем, но пока только активно прорабатываем проекты с нашей стороны, – объяснил Кулеба.

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Вице-премьер-министр надеется, что в ближайшее время ситуация с распространением заболевания стабилизируется, и он сможет посетить Китай в первой половине года.

Уповільнює багато процесів😕Нам потрібні інвестиції, відкриття нових промислових об’єктів. Ми могли б вже динамічно говорити про це з Китаєм, але поки лише активно пропрацьовуємо проекти з нашого боку. Утім, сподіваюся, ситуація стабілізується і у 1му півріччі я зможу відвідати🇨🇳 https://t.co/2kztMdDciI — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2020

Напомним, по состоянию на 27 февраля в мире зафиксировали 82,5 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. Он влияет не только на жизнь стран, но и их экономику.

Министр развития экономики Тимофей Милованов уже рассказал о том, какие позитивные и негативные последствия может иметь эпидемия коронавируса для экономики Украины.

Источник: Дмитрий Кулеба