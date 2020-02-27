Для ІТ-специалистов: в Украине стартует собственная грин-карта

Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию 5000 высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях из-за рубежа.

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Что это значит?

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Украинским компаниям разрешено пригласить на работу 5 000 специалистов, которые смогут:

получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем;

Им не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев.

трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины;

не привязываться к конкретным срокам пребывания в Украине;

они не привязываться к конкретному месту работы и должности;

иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;

открывать ФЛП.

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Зачем это?

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Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40 тыс. вакансий ІТ-специалистов.

– Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников – нашим технологическим компаниям не хватает специалистов. Отнимите от общего количество middle- senior специалистов, которые едут работать за границу или предпочитают оставаться на фрилансе у американских гигантов – пропасть расширится еще больше, – рассказывает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее в США усложнили правила выдачи грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственной помощи.

Источник: Михаил Федоров