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Факты / Украина / Общество

Для ІТ-специалистов: в Украине стартует собственная грин-карта

Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию 5000 высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях из-за рубежа.

Что это значит?

Украинским компаниям разрешено пригласить на работу 5 000 специалистов, которые смогут:

  • получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем;

Им не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев.

  • трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины;
  • не привязываться к конкретным срокам пребывания в Украине;
  • они не привязываться к конкретному месту работы и должности;
  • иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;
  • открывать ФЛП.

Читайте: Миграция наоборот: почему украинские IT-шники возвращаются в Украину

Зачем это?

Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40 тыс. вакансий ІТ-специалистов.

– Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников – нашим технологическим компаниям не хватает специалистов.

Отнимите от общего количество middle- senior специалистов, которые едут работать за границу или предпочитают оставаться на фрилансе у американских гигантов – пропасть расширится еще больше, – рассказывает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее в США усложнили правила выдачи грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственной помощи.

Источник: Михаил Федоров

Фото: Dreamstime

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