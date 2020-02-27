Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 27 февраля.
Курс доллара США вырос на 11 копеек и установлен на уровне 24,64 грн за единицу валюты.
НБУ также повысил курс евро – до 26,8 грн, то есть европейская валюта подорожала на 20 копеек.
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Курс валют в Украине на 27 февраля 2020:
- $1 – 24,64 грн;
- €1 – 26,8 грн;
- 1 польский злотый – 6,21 грн;
- 10 российских рублей – 3,76 грн.
Факты ICTV также писали о том, какой курс доллара на февраль 2020 года прогнозируют аналитики.
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