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Факты / Украина

Коронавирус в Одесской области: ни одно из трех подозрений не подтвердили

В Одесской области с начала эпидемии коронавируса было зафиксировано три подозрения на новый вирус – ни одно не подтвердилось.

По словам директора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Виталия Гончарова, одного человек с подозрением на коронавирус обнаружили в аэропорту Одессы, еще двое обратились самостоятельно.

– В случае подозрения на коронавирус человек будет изолирован, будет осуществляться отбор материала для проб сначала гриппа и ОРВИ. Эти материалы доставят в имуновирусологичную лабораторию Одесского центра с целью исключения коронавируса, – отметил Гончаров.

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Он добавил, что для исследования на грипп и ОРВИ нужны одни сутки, а на проверку материала на коронавирус – около 2-3 дней.

– Людей, которые прибывают из потенциально опасных стран, в частности Китая, мы опрашиваем, берем домашние адреса и телефоны – проводим эпиднадзор.

Есть и другие симптомы – кашель, потливость, одышка, бледный вид, слабость – целый комплекс, кроме температуры. Мы их исследуем и обнаруживаем, – отметил врач-эпидемиолог санитарно-карантинного отдела аэропорта Одесса Игорь Гринчук.

Напомним, с 25 февраля сотрудники Госпогранслужбы начали температурный скрининг лиц, следующих на въезд в Украину.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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