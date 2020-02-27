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Факты / Украина

Минздрав определил список контактных лиц при коронавирусе

Минздрав определил список контактных лиц, средств индивидуальной защиты, а также алгоритм, диагностику и лечение коронавируса.

Контактным лицом будет считаться:

  • медработник, который оказывает прямую медицинскую помощь пациентам с Covid-19;
  • человек, который посещает пациента с коронавирусом или находится с ним в одном помещении;
  • человек, работающий с больным;
  • человек, ехавший с больным в любом транспорте;
  • человек, который проживает с ним в одном доме в течение 14 дней после появления симптомов.

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Контактным лицам рекомендуется ограничивать путешествия и передвижения.

Также МОЗ определил список средств индивидуальной защиты, среди которых:

  • перчатки для осмотра;
  • щиток для лица;
  • защитные очки;
  • хирургическая маска;
  • халат.

К слову, в Украине рассматривают возможность введения самоизоляции в квартирах людей, у которых обнаружили подозрение на новый тип коронавируса Covid-19.

Источник: Минздрав

Фото: Unsplash

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