Минздрав определил список контактных лиц при коронавирусе

Минздрав определил список контактных лиц, средств индивидуальной защиты, а также алгоритм, диагностику и лечение коронавируса.
Контактным лицом будет считаться:
- медработник, который оказывает прямую медицинскую помощь пациентам с Covid-19;
- человек, который посещает пациента с коронавирусом или находится с ним в одном помещении;
- человек, работающий с больным;
- человек, ехавший с больным в любом транспорте;
- человек, который проживает с ним в одном доме в течение 14 дней после появления симптомов.
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Контактным лицам рекомендуется ограничивать путешествия и передвижения.
Также МОЗ определил список средств индивидуальной защиты, среди которых:
- перчатки для осмотра;
- щиток для лица;
- защитные очки;
- хирургическая маска;
- халат.
К слову, в Украине рассматривают возможность введения самоизоляции в квартирах людей, у которых обнаружили подозрение на новый тип коронавируса Covid-19.