МИД Украины подтверждает заражение коронавирусом украинки в Италии

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили случай заражения украинки коронавирусом.

– По информации Генерального консульства Украины в Неаполе, по состоянию на сегодня в Италии подтвержден один случай заражения коронавирусом среди граждан Украины, – говорится в сообщении.

26-летняя украинка работает в городе Кремона на севере Италии. Девушка приехала на юг Италии в Чиленто, провинция Салерно, навестить родителей.

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Сейчас она находится в инфекционном отделении больницы Котуньо в Неаполе, ее состояние оценивается как некритическое.

Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой Спаланцани в Риме. Родственники, к которым она приезжала в Чиленто, находятся на карантине.

Генеральное консульство Украины в Неаполе постоянно на связи с местным штабом и следит за ситуацией.

Напомним, мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли заявил, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Covid-19 среди украинцев.