На вокзалах подготовили помещения для проверки пассажиров на коронавирус – Криклий

Укрзализныця подготовила специальные помещения на вокзалах для проверки больных с симптомами респираторных заболеваний. Также были подготовлены средства индивидуальной защиты.

– Чтобы контролировать состояние здоровья граждан, прибывающих в Украину из стран, где зафиксированы случаи Covid-19, проводится температурный скрининг в аэропортах и ​​на всех пунктах пропуска, – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На вокзалах Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь отведенные помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний. Для предотвращения распространения вируса на пути следования поездов измеряют температуры тела пассажиров.

Сейчас в наличии есть 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток, более 1 тыс. защитных очков. Также запланировано получение партий антисептика для рук, дезинфекционных средств и защитных халатов.

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Владислав Криклий также отметил, что на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, оборудованные необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами для временной изоляции больных. Это станции Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т.Шевченко.

Ранее Факты ICTV писали, что в Министерстве здравоохранения пока прорабатывают возможность введения самоизоляции в квартирах людей, у которых обнаружили подозрение на новый тип коронавируса Covid-19.