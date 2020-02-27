НАДУ о мировом опыте строительства дорог: крупные объекты строят крупные компании

Новая методика подготовки к тендерам с дорожного строительства, разработанная Укравтодором, учитывает мировой опыт проведения таких закупок, а также минимизирует риски прописывания условий тендера под конкретные компании. Об этом в интервью рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

Он подчеркнул, что новые прозрачные правила работы на рынке дорожного строительства не приведут к монополизации отрасли, как об этом заявляют оппоненты инициативы.

– Монополизация – это страшилка от тех, кто привык ловить рыбку в мутной воде и представляет интересы “тендерных троллей” (компании, которые подают много жалоб в АМКУ относительно тендера, – Ред.). Мировой опыт показывает: крупные компании строят большие ответственные объекты. Никто не допустит возведение трансевропейского автобана на восемь полос компанией, созданной позавчера с уставным капиталом в €3 тыс., да еще и фигурантом уголовных производств о финансировании терроризма. У нас же таких случаев сотни, – подчеркнул Сиротинский.

При этом он добавил, что ассоциация поддерживает всех национальных производителей независимо от опыта и технических ресурсов, так как заинтересована в конкуренции и появлении как можно большего количества мощных игроков.

– Работы на рынке хватит для всех. Для сравнения – в прошлом году весь дорожный бюджет составлял около 25-30 млрд грн, а в этом году только на региональные дороги будет выделено более 20 млрд грн, – отметил эксперт.

Одним из примеров, где такой подход работает, он назвал Италию. Там на государственном уровне установлено распределение компаний, имеющих право участвовать в таких торгах.

Читайте: В 2020 году построят девять объездных дорог – Укравтодор

– На государственном уровне определен орган по сертификации, который выдает сертификаты (квалификация SOA), необходимые для подтверждения способности компании конкурировать и выполнять общественные работы на сумму, превышающую €150 тыс. Квалификация SOA действует в течение пяти лет и уполномочивает компанию строительного сектора проходить постоянную проверку на соответствие требованиям конкурировать на публичных тендерах, разделенных на категории и рейтинги. Рейтинги, которых 10 – это фактически распределение по стоимостным показателям, объемам работ от €260 тыс. до более €15,5 млн. Поэтому Укравтодор, похоже, решил не изобретать велосипед, а проанализировал мировую практику, – добавил Сиротинский.

Кроме того, по его словам, появится принятый в мире принцип проектирование-строительство-обслуживание, когда все работы, начиная с проектирования, строительства и эксплуатации, будет выполнять одна организация.

Такой подход позволит минимизировать потенциальные риски и общие затраты как на ремонт/строительство, так и на дальнейшее гарантийное обслуживание.

– По такой модели реализуются проекты международных финансовых организаций (МБРР, ЕБРР, СИБ) в европейских странах, в том числе и в Украине. Но, к сожалению, процедура не имплементирована в отечественное законодательство, – подчеркнул президент НАДУ.

К слову, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году Кабмин планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.

Источник: Українські новини