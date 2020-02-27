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Факты / Украина

Не задекларировал 67 млн ​​грн: ВАСК оштрафовал экс-нардепа

Коллегия судей ВАСК 26 февраля вынесла приговор и утвердила соглашение о признании экс-нардепа виновным в недостоверным декларированием (ст. 366-1 УКУ).

Согласно приговору, он должен выплатить 51 тыс. грн штрафа. Также бывшего народного избранника на 1 год лишили права занимать государственные должности.

В соглашении о признании виновности, представленной Специализированной антикоррупционной прокуратурой, экс-нардеп признает:

  • что в декларации за 2016 год не указал данные о своих финансовых обязательствах, которые отличаются от достоверных на сумму более 67 млн ​​грн;
  • что он является конечным владельцем одного из частных предприятий с долей в уставном капитале 98,2%;
  • что не указал недвижимое имущество жены на территории Швейцарской конфедерации;
  • что в декларации за 2017 го он не внес повторно данные о частном предприятии и имуществе жены;
  • что в декларациях за 2018-2019 годы снова не указал недвижимость жены за рубежом.

– Суд установил, что поданное соглашение соответствует требованиям закона. Основания для отказа в его утверждении – отсутствуют. Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции, – говорится в сообщении.

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По данным СМИ, речь идет о Геннадии Бобове, который на выборах 2014 года прошел в Верховную Раду по одномандатному округу №196 в Черкасской области.

Напомним, в мае 2017 года нардеп Геннадий Бобов согласился уплатить в казну $1 млн ранее неуплаченных налогов. Перед этим с него хотели снять депутатскую неприкосновенность.

Источник: ВАСК 

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