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Факты / Украина / Общество

Переход на летнее время 2020: когда переводить часы

Переход на летнее время в Украине состоится в воскресенье, с 28 на 29 марта. В эту ночь в 03.00 украинцы переведут стрелки часов на час вперед. Поэтому вставать придется раньше.

Датой перехода на летнее время ежегодно является последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября при переходе на зимнее время.

Перевод часов осуществляется для того, чтобы человек мог работать дольше и использовать при этом меньше искусственного освещения.

По мнению ученых, человеческий организм гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее.

Читайте: Как пережить переход на летнее время

К слову, впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.

В Украине часы переводят с 1981 года.

Зачем Украина переходит на летнее время и в чем вред – вы можете прочитать в нашем материале.

Фото: Dreamstime

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