Проверка на честность в 5 городах Украины: где не вернули ни одного кошелька

В Украине провели социальный эксперимент, целью которого был тест на честность украинцев.

На него обратил внимание министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

– Миша Рогальский, мой друг и бывший бизнес-партнер, провел крутой эксперимент.

Он разбросал 50 кошельков с деньгами и банковской карточкой (с пин-кодом) в пяти городах Украины (Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса). После этого он совершил замер, какое количество кошельков было возвращено, какое – не возвращено, а в скольких случаях пытались снять деньги в банкомате, – сообщил Дубилет.

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Согласно результатам, опубликованным на YouTube-канале Рогальского, из 50 “потерянных” кошельков вернулось только 30%. При этом 28% людей попытались воспользоваться картой.

К слову, Факты ICTV предупреждали, как не остаться без кошелька в отпуске.