Российский фейк: Генштаб опроверг отставку Хомчака

Информация в СМИ о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака является фейком, созданым в России.

Об этом заявил пресс-секретарь Хомчака Богдан Сеник и призвал СМИ не распространять ложные новости.

Сначала о возможной отставке Хомчака заявил бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун в Facebook.

После этого журналистам одного из украинских телеканалов Ягун обьяснил, что главнокомандующего ВСУ могут сменить из-за якобы “противоречий с президентом”, но он не уверен, что такое решение будет принято.

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– Появился вброс и фейк российский об этом. Информация об отставке генерала Хомчака не соответствует действительности. Прошу СМИ этого не распространять, – сказал Сеник.

Как сообщалось, СБУ разоблачила сеть подконтрольных Кремлю боевиков, которые из Луганска распространяли фейки об Украине.

Источник: BBC Україна