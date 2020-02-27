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Факты / Украина / Общество

Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Карпатах

27 февраля в Карпатах из-за мокрого снега возможен сход снежных лавин.

По данным синоптиков, сегодня в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей в результате выпадения мокрого снега ожидается значительная опасность схода лавин.

Читайте: В Турции лавина снесла микроавтобус в пропасть – есть жертвы

Синоптики объявили третий уровень опасности.

Напомним,11 февраля в Грузии после схода двух лавин погиб украинец Евгений Щекотин, которого накрыло снегом на склоне горнолыжного курорта Тетнульд.

Источник: ГСЧС

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