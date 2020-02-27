Еще двое украинцев заболели коронавирусом на Diamond Princess

Еще двое украинцев, которые находились на карантине на круизном лайнере Diamond Princess, подхватили новый тип коронавируса Covid-19.

Такую информацию сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

– 25 февраля 2020 года получено сообщение об инфицировании коронавирусом еще двух граждан Украины, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, – сказал Погорельцев.

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Таким образом количество больных коронавирусом украинцев, которых госпитализировали в медицинские учреждения Токио, возросло до четырех человек. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Другие граждане Украины с Diamond Princess находятся на борту лайнера. Для того, чтобы было принято решение о том, чтобы члены экипажа покинули лайнер, местные медики провели тесты, однако их результаты еще неизвестны.

Напомним, на лайнере Diamond Princess зафиксировали 705 случаев заболевания новым типои коронавируса.

Однако украинцы, которые находятся на Diamond Princess, не собираются эвакуироваться.