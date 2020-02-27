Вспышка коронавируса: в Украине могут ввести самоизоляцию больных

В Министерстве здравоохранения сейчас прорабатывают возможность введения самоизоляции в квартирах людей, у которых обнаружили подозрение на новый тип коронавируса Covid-19.

Об этом во время брифинга заявил заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко, добавив, что подобная практика уже существует в Германии.

– Нужно отработать вопрос самоизоляции, когда человек готов на самоизоляцию, нет симптомов, которые подпадают под критерии для госпитализации. Тяжелых случаев заболевания коронавирусом сегодня около 20%, – сказал Ляшко.

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Замминистра добавил, что в пребывании в реанимации нуждаются лишь 3% пациентов, у которых обнаружили заболевание коронавирусом.

Именно поэтому большинство стран вводят практику самоизоляции людей, у которых болезнь протекает в легкой форме.

Сейчас необходимо проработать юридические вопросы, чтобы было понятно кто дает больничный, как это оформляется и тому подобное.

Напомним, вспышка коронавируса Covid-19 началась в Китае в конце 2019 года. Сейчас заболевание распространилось на все континенты кроме Антарктиды.

Крупнейшим очагом инфекции в Европе является Италия, где насчитывается 322 случая заражения инфекцией. 27 февраля стало известно, что одной из пациентов с коронавирусом в Италии является 26-летняя украинка.

Видео: КабМін