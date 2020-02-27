На Великий пост 2020 важно не только ограничить свой ежедневный рацион питания, но и воздержаться от плохих и злых мыслей. По словам священнослужителей, в этот период стоит чаще молиться.

Вкусные постные блюда на Великий пост 2020 выбрать не трудно. Однако не стоит забывать об умеренности в питании, ведь главным замыслом поста является научиться не поддаваться искушениям.

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Факты ICTV собрали для вас лучшие постные блюда на Великий пост 2020.

Драники с грибами

Драники – популярное постное блюдо, которое часто любят готовить в Украине. Особенно нежными картофельные оладки получаются с добавлением лесных грибов. Драники вкусно есть вместе с зеленью и соусом на выбор.

Ингредиенты:

картофель – 0,5 кг;

грибы – 250 г;

лук – 1 шт.;

соль, специи – по вкусу;

масло – для жарки.

Приготовление:

Картофель чистим, хорошо моем и натираем на обычной терке.

Если грибы свежие, их нужно помыть и нарезать в отдельную тарелку. Если же грибы сушеные – заливаем их небольшим количеством кипятка, оставляем на 15-20 минут, затем мелко нарезаем.

Репчатый лук чистим и натираем.

Картофель, грибы и лук смешиваем в одной тарелке, добавив соль и специи по вкусу.

На разогретую сковородку с подсолнечным или оливковым маслом выкладываем блинчики, обжариваем на небольшом огне до готовности.

Запеченная тыква с чесноком

В тыкве содержится большое количество витаминов, среди которых – редкий витамин Т. Это блюдо требует минимум ингредиентов и является отличным вариантом для тех, кто хочет попробовать что-то необычное.

Ингредиенты:

тыква – шт.;

чеснок – 2-4 зубчика;

оливковое масло – 1 ст. ложка;

соль, специи – по вкусу.

Приготовление:

Тыкву моем, разрезаем пополам и очищаем от семечек. Затем нарезаем на ломтики.

Чистим и мелко нарезаем чеснок.

На противень для запекания выкладываем кусочки тыквы, поливаем оливковым маслом и добавляем чеснок со специями.

Далее ставим противень в разогретую до 200 °С духовку на 40 минут, время от времени переворачивая ломтики тыквы.

Подавать блюдо рекомендуется с соусами (по вкусу) и свежими овощами.

Винегрет

Винегрет – самый популярный повседневный салат на постсоветском пространстве. Существует более 20 вариаций приготовления этого блюда. Ниже – рецепт классического винегрета.

Ингредиенты:

картофель – 200 г;

морковь – 200 г;

свекла – 200 г;

соленые огурцы – 150 г;

лук – 100 г;

зеленый горошек – 100 г;

соль, специи – по вкусу;

уксус – по вкусу;

подсолнечное масло – по вкусу.

Приготовление:

Моем и отвариваем картофель, морковь и свеклу в кожуре.

Готовые овощи, соленые огурцы и лук чистим и нарезаем небольшими кубиками.

Готовим классическую заправку к винегрету – смешиваем масло, уксус и перец.

Добавляем ее к остальным ингредиентам, хорошо размешиваем и подаем к столу.

Запеченный картофель с травами

Запеченный картофель – беспроигрышный вариант постного и одновременно очень сытного блюда. Ароматная смесь трав придает блюду изысканности: картофель становится хрустящим и не разваливается при подаче.

Ингредиенты:

картофель – шт.;

сухие травы (итальянские, прованские – по вкусу) – 3 ч. ложки;

оливковое масло – 2-3 ст. ложки;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Картофель нужно помыть, почистить и нарезать ломтиками.

С помощью бумажных полотенец забираем воду (крахмал) с картофеля – это важно сделать перед запеканием.

Смешиваем оливковое масло и сухие травы, добавляем к сухому картофелю и оставляем на 15 минут.

Выкладываем картофель на противень, посыпаем солью и перцем по вкусу. Чтобы картофель не сгорел в духовке – солить его нужно прямо перед запеканием.

Ставим противень в разогретую до 200 °С духовку. Достаем по готовности (примерно 45-50 минут).

Готовое блюдо по вкусу можно посыпать чесноком.

Вареники с вишней

Для многих это блюдо ассоциируется с детством и летними каникулами у бабушки. Классическое тесто для вареников содержит продукты, которые нельзя употреблять во время Великого поста. Однако есть рецепт постных вареников с вишнями, которые можно приготовить с четырех составляющих. Время приготовления займет не более полутора часа.

Ингредиенты:

вишни – 300 г;

мука – 400 г;

вода – 300 мл;

соль – по вкусу.

Приготовление:

В просеянную муку добавляем соль.

Замешиваем тесто. В муку постепенно вливаем воду ( обязательно теплую ). Если все сделано правильно, полученная масса не будет липкой.

). Если все сделано правильно, полученная масса не будет липкой. Оставляем тесто на один час, накрыв полотенцем.

Если вишни свежие, моем и вынимаем из них косточки. Если же мороженые – промываем их кипятком и оставляем на 15-20 минут.

Из готового теста стаканом вырезаем круглые заготовки. Кладем туда вишни и начинаем лепить вареники.

Готовые изделия кладем в кастрюлю с кипящей водой. Обязательно делаем это по очереди, иначе блюдо слипнется.

После того, как все вареники всплывут на поверхность, достаем и подаем блюдо к столу.

Вареники с вишнями перед подачей можно полить вишневым вареньем или сиропом.

К слову, Факты ICTV опубликовали календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день.