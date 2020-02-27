Временно оккупированные территории не помешают Украине вступить в НАТО – Кулеба

В Украине есть возможность вступить в НАТО даже при условии временно оккупированных территорий.

Об это во время разговора с пользователями в Twitter написал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

– Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями, – отметил Кулеба.

Он добавил, что движение Украины на вступление в НАТО необратимо и ни один отдельный регион его не может блокировать, потому что это решение национального масштаба.

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– Справедливый мир – это победа, когда наши территории деокупованы, а Россия не игрок во внутренней политике Украины, – подчеркнул вице-премьер.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина просила НАТО присоединить ее к программе расширенных возможностей. Киев готов поддержать миссию НАТО и присоединиться к натовских систем закупки.