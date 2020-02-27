У 89 эвакуированных в Новых Санжарах не обнаружен коронавирус – СНБО

У 89 граждан, которых эвакуировали из Китая и поместили на обсервацию в Новые Санжары, коронавирус не обнаружили.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

– Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не заражен коронавирусом COVID-19, – говорится в сообщении.

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Данилов добавил, что молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у граждан, не подтвердил заражение коронавирусом.

Первую партию биоматериала передали в Киев 22 февраля. Следующий забор пройдет в воскресенье, 1 марта.

Напомним, в медицинском центре в Новых Санжарах продолжается обсервация людей, которых эвакуировали из Китая 20 февраля. Во время брифинга и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что пока нет оснований для того, чтобы увеличивать срок обсервации, которая должна продолжаться 14 дней, до 5 марта.