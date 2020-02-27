В Киеве определили больницы для приема пациентов с коронавирусом

В Киеве определили больницы и подготовили боксы в инфекционных отделениях, где смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса.

– В столице и в стране случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы. Но мы должны быть готовы к тому, что такое может случиться, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Чтобы знать, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус, 28 февраля вместе со специалистами Минздрава в одной из столичных больниц проведут обучение для медиков.

Читайте: У какой возрастной группы наименьший риск заболеть коронавирусом

Виталий Кличко также сообщил, что нужно делать просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях, в общественных местах.

Напомним, ранее министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил, что с 27 февраля представители Госпродпотребслужбы пойдут в учреждения дошкольного и школьного образования, где разъяснят учителям, как действовать в случае наличия симптомов заболевания у детей.