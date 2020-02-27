В сети распространяется фейк о факте заражения коронавирусом в Украине

В интернете распространяется неправдивая информация о якобы подтвержденном факте заражения коронавирусом Covid-19 в Украине.
– Это не соответствует действительности, – заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
По словам министра, по состоянию на 18.00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом.
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Глава Минздрава добавила, что в Украине есть достаточное количество тест-систем, чтобы проверить 900 человек. В случае необходимости ВОЗ передаст нашей стране еще больше, подчеркнула Скалецкая.
Напомним, Зоряна Скалецкая в течение 14 дней будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Китая гражданами.
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