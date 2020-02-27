В деле Гандзюк объявлены четыре новые подозрения

В деле Екатерины Гандзюк появились новые подозреваемые. Офис генпрокурора совместно с СБУ 26 февраля сообщили о подозрении четырем лицам, в частности руководителю преступной организации, совершавшей в Херсонской области нападения и поджоги имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.

– По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины). Также проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств, – говорится в сообщении.

Обыски проводились из-за обнаружения новых обстоятельств по делу Гандзюк, и являются продолжением совместной спецоперации, которая началась 20 января с целью прекращения деятельности преступной организации.

Подозрение объявлено руководителю организации – экс-помощнику нардепа, который сейчас находится под стражей. Также сообщили о подозрении и избрали меры пресечения другим соучастникам.

Читайте: В деле об убийстве Гандзюк ГПУ сменила прокуроров

Кроме того, в Офисе генпрокурора сообщили, что 26 февраля суд разрешил перевести в Киев отдельных соучастников нападения на Гандзюк, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года, для участия в следственных действиях.

Напомним, активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома. Опасное вещество попало на голову, спину, руку и в глаз женщины. Она получила ожоги более 40% тела, перенесла 11 операций.

Врачи несколько месяцев боролись за жизнь Гандзюк, но 4 ноября женщина умерла.