Украина вряд ли избежит коронавируса, но хорошо к нему готова – Данилов

Украина вряд ли избежит единичных случаев заражения коронавирусом, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы Право на власть.

– Это будет почти в каждой стране. Но мы очень хорошо подготовлены – у нас подготовлена ​​санитарная авиация и очень много других вещей.

12,5 тыс. мест в больницах готовы принять людей с болезнью.

На сегодняшний день не нужно паниковать – ничего страшного нет. Если будет хотя бы один случай, мы об этом сообщим, – сказал Данилов.

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Он также сообщил, что СНБО будет настаивать на том, чтобы с 1 сентября 2020 в Украине вдвое увеличилось количество врачей-вирусологов.

Как известно, в Украине по состоянию на 18.00 27 февраля нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом.