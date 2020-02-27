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Факты / Украина

Украина начала переговоры с Великобританией про безвиз

Украина начала переговоры с Великобританией относительно политического сотрудничества.

Главная тема переговоров – стратегическое партнерство и визовый диалог.

– Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании по двостронним соглашениям по поводу политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства, – говорится в сообщении МИД.

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Напомним, с 31 января 2020 года в Украине вводят временный безвизовый режим для граждан Великобритании.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, британцы смогут приезжать в Украину без виз до 31 января 2021 года.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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