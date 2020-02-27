Украинцев призвали воздержаться от поездок за рубеж из-за коронавируса

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали случаи коронавируса.

Во время пресс-брифинга Виктор Ляшко заявил, что состояние здоровья украинки с подозрением на коронавирус в Италии не критическое. Сейчас она находится в Неаполе в инфекционной больнице.

За прошедшие сутки на пунктах пропуска и в аэропортах не было замечено случаев коронавируса.

– В первые сутки мы изолировали несколько людей. В настоящее время мы проводим лабораторные исследования, – сказал Ляшко.

Также замминистра добавил, что результаты утреннего медосмотра эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах показали, что они здоровы.

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На случай распространения коронавируса в Украине госпитальные базы готовы.

– Насчет готовности госпитальных баз: в каждом регионе определены по две госпитальные базы и бригады скорых, которые будут вызываться на эти случаи. Эти госпитальные базы имеют в структуре инфекционные боксы – их около 2,5 тыс., а в общем в сети инфекционных больниц 12,5 тыс. коек, – добавил Ляшко.

К слову, за минувшие сутки на западных границах Украины на пунктах пропуска проверили около 75 тыс. человек.