Правительство прекращает схематоз с НДС – Гончарук

Правительство ликвидировало схемы, связанные с НДС, что позволит государству экономить 1-2 млрд грн ежемесячно.

– Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд грн ежемесячно. Почти ежедневно мы фиксируем случаи, когда кто-то на местах пытается обогатиться на сделках, – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Также он привел пример теневых схем, в частности в прошлом году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд гривен (0,56%). Однако после рассмотрения накладных зарегистрировали только на 3,4 млрд, а 6 млрд грн пытались из бюджета украсть.

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– Сегодня Новая налоговая запустила обновленную систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС. Те, кто не платят налоги, встретят сопротивление от государства. Им работать точно не будет комфортно. Вся тень на наших рынках к концу уже этого года должна уйти в историю, – отметил Гончарук.

Кабин обновил порядок остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки (НН/РК) постановлением от 11 декабря 2019 года №1165, которое вступило в силу 1 февраля 2020 года.

Документ устанавливает критерии рисков плательщика НДС. Раньше это утверждалось на уровне ГФС.

Также изменятся нормы в определении положительной налоговой истории плательщика.

Крайняя стоимость основных средств должна составлять не более 4 млн грн (ранее 1 млн грн). Что касается агропредприятий, то есть требование иметь не менее 200 га земельного участка на праве собственности или праве пользования, или же арендованной земли не менее 0,5 га. Стоит отметить, что обязательное требование – уплата налога на землю.

Кроме того, положительную историю формирует среднемесячная численность сотрудников предприятия за последний год – не менее пяти.

Ранее Факты ICTV писали, что Государственная налоговая служба в Киеве просит жителей столицы сообщать о теневой занятости и решительно реагирует на соответствующие сигналы.