Рост расходов на коммуналку в январе подтвердили 46% украинцев – опрос

46% украинцев констатировали, что в январе 2020 года их расходы на оплату услуг ЖКХ по сравнению с тем же месяцем 2019-го выросли. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного 21-25 февраля.

Еще 39% опрошенных сказали, расходы на коммуналку у них не изменились или уменьшились.

Кроме того, ухудшилась оценка действий власти по снижению тарифов ЖКХ – 80% респондентов не видят никаких успехов, заметили их 14%.

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Каждый пятый украинец (21%) признался, что тратит на оплату коммунальных услуг более половины дохода семьи. В ноябре-декабре прошлого года таких было 14% и 16% соответственно.

КМИС с 21 до 25 февраля провел опрос 1500 украинцев старше 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены 15-18 декабря, 22-25 ноября, 4-7 ноября, 9-11 октября и 6-19 сентября 2019 года.

Недавно в другом опросе украинцы оценили качество коммунальных услуг и их стоимость. По его результатам, среди основных коммунальных услуг они больше всего довольны качеством электроснабжения (76%), более половины респондентов не имеют претензий к газоснабжению, вывозу мусора и снабжению холодной водой. Услугами теплоснабжения довольны 30%.

Относительно стоимости коммунальных услуг пользователи наиболее критическими считают тарифы на тепло, газ и горячую воду. Две трети опрошенных считают их высокими.

Источник: КМІС