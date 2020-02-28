Для размещения миротворцев на Донбассе: Украина просит ООН направить оценочную миссию

Во время визита в США министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к руководству ООН с просьбой прислать в Украину миссию, которая оценит возможность размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.

В интервью телеканалу Украина 24 в пятницу Пристайко рассказал, что во время встреч с генеральным секретарем ООН и президентом Генеральной Ассамблеи обсудил план действий в случае невыполнения Минских соглашений.

– На каждой встрече говорил, что, наверное, подойдет вопрос к тому, когда мы упремся в невыполнение Минска так, как он прописан, и наверное, нам придется к вам обращаться по основанию (миротворческой, – Ред.) миссии.

Читайте: Миротворческая миссия может стать планом Б для Донбасса – Пристайко

Также он попросил прислать оценочную миссию, которая не требует решения Совета Безопасности ООН.

– Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета Безопасности ООН, не предусматривает вето кого угодно. Пришлите, пускай эти люди поедут, вам объяснят: возможно это или невозможно, – сказал глава МИД Украины.

Напомним, ранее Вадим Пристайко сообщил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.