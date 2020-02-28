На фоне ситуации с обострением ситуации в Сирии состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Москва приносит соболезнования Турции в связи с гибелью военных страны в результате обстрела.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, есть готовность стран к продолжению координации по Идлибу.

– Проблема в Идлибской зоне деэскалации в том, как на практике выполняются договоренности между Москвой и Анкарой, – высказал свое мнение Лавров.

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Он считает, что трагедии можно бы было избежать, если бы указанные договоренности “выполнялись в полной мере”. Глава МИД добавил, что в переданных Турцией координат по Идлибу якобы не было данных о военных, которые попали под обстрел.

Лавров также сказал о том, что возможность для диалога Москвы и Анкары все еще существует, и президент РФ Владимир Путин уже провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Напомним, МИД Украины осудил действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которые привели к смерти турецких военных и усложнению ситуации в регионе.