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Факты / Украина

Игроков Шахтера проверили на коронавирус в Борисполе

В Борисполе гроков футбольного клуба Шахтер проверили в самолете на коронавирус.

Видео на своей странице в Facebook выложил спортивный журналист Фактов ICTV Андрей Ковальский.

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На видео видно, как каждому пассажиру самолета измеряли температуру специальным прибором.

Напомним, с 25 февраля сотрудники Госпогранслужбы начали температурный скрининг лиц, следующих на въезд в Украину.

С 24 февраля проводится также обязательная температурная проверка граждан, которые прибывают прямыми рейсами из Италии в международные аэропорты Борисполь и Киев.

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