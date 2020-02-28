Игроков Шахтера проверили на коронавирус в Борисполе

Напомним, с 25 февраля сотрудники Госпогранслужбы начали температурный скрининг лиц, следующих на въезд в Украину.

С 24 февраля проводится также обязательная температурная проверка граждан, которые прибывают прямыми рейсами из Италии в международные аэропорты Борисполь и Киев.