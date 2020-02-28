Игроков Шахтера проверили на коронавирус в Борисполе

В Борисполе гроков футбольного клуба Шахтер проверили в самолете на коронавирус.
Видео на своей странице в Facebook выложил спортивный журналист Фактов ICTV Андрей Ковальский.
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На видео видно, как каждому пассажиру самолета измеряли температуру специальным прибором.
Напомним, с 25 февраля сотрудники Госпогранслужбы начали температурный скрининг лиц, следующих на въезд в Украину.
С 24 февраля проводится также обязательная температурная проверка граждан, которые прибывают прямыми рейсами из Италии в международные аэропорты Борисполь и Киев.