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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна укрепляется к доллару: курс валют на 28 февраля

Нацбанк укрепил курс гривны, согласно которому курс доллара упал.

Доллар США подешевел на 8 копеек и стоит 24,56 грн.

Евро подорожал на 12 копеек и его стоимость составляет 26,92 грн.

Читайте: Каким будет курс доллара в феврале: прогноз аналитиков

Курс валют на 28.02.2020 от НБУ:

  • $1 – 24,561 грн;
    €1 – 26,92 грн;
    1 злотый – 6,2426 грн;
    10 российских рублей – 3,7311 грн.

К слову, Факты ICTV писали, чего ожидать от мировой и украинской экономики в 2020 году.

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