Коронавирус на Diamond Princess: украинку выписали из больницы

В Японии из больницы выписали украинку с лайнера Diamond Princess, у которой было подозрение на коронавирус.
Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил, что украинку выписали из больницы 27 февраля и уже перевезли в отель.
Трое остальных украинцев продолжают обследование в медицинских учреждениях.
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К слову, всего в Китае подтвердили 78 824 случаев заражения коронавирусом.
От Covid-19 умерли 2 тыс. 788 человек. Излечиться от болезни смогли 36 тыс. 117 человек.
Ранее Факты ICTV писали, что из-за вспышки коронавируса в Риме туристы отменяют бронирование.
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