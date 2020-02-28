Коронавирус за 100 секунд: в Слуге народа подготовили видео для украинцев

Партия Слуга народа подготовила информационный ролик Коронавирус за 100 секунд, в котором есть ответы на самые популярные вопросы о заболевании.

Так, в видео отмечают, что новый тип коронавируса – лишь один из многих видов вирусной инфекции. Защититься от него можно традиционными профилактическими средствами.

Чтобы избежать коронавируса, нужно тщательно мыть руки, избегать скопления людей, использовать защитную маску (если есть подозрение на контакт с коронавирусом) и дезинфицирующие средства.

Кроме того, в видео напомнили, что получать посылки из стран, где зарегистрированы случаи инфекции, и покупать иностранные фрукты безопасно, поскольку вирус передается капельным и контактным путями, не циркулирует в воздухе и не способен перемещаться на дальние расстояния.

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В группе риска находятся:

пожилые люди;

люди с хроническими болезнями и слабым иммунитетом

лица, состоявшие на близком расстоянии с больными Covid-19.

Определить вирус могут только специальные тесты, но его симптомами могут быть головная боль, кашель, лихорадка, затрудненное дыхание, реже диарея или конъюнктивит.

Украина к вирусу готова. Сейчас у нас есть тест-система, рассчитанная на 960 испытаний. Тест на коронавирус длится 5-6 часов.

Кроме того, подготовлено 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов, 605 аппаратов искусственного дыхания.

Несмотря на большое количество инфицированных, вирус нельзя называть смертельным. Ведь процент смертности от всех зафиксированных случаев составляет 3,3. Количество тяжелых случаев составляет 20%, а в реанимационных мероприятиях нуждаются 3%.

Каких правил нужно придерживаться, чтобы не заразиться коронавирусом Covid-19, можно прочитать в нашем материале.