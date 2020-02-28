Ограничение льгот ветеранам является неконституционным – КСУ

Согласно решению Конституционного суда, ограничение льгот ветеранам войны, которое утвердил Кабинет министров отдельным положением пункта 26 раздела VI Заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса, не соответствует Конституции Украины.

Это значит, что нормы и положения статей 12, 13, 14, 15 и 16 закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты не могут применяться в порядке и размерах, установленных Кабмином, исходя из имеющихся финансовых ресурсов бюджета.

Указанные статьи предусматривают льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны, лицам, на которых распространяется действие закона № 3551, лицам с особыми заслугами перед Родиной.

В Конституционном суде сообщили, что государство не может отказываться в одностороннем порядке от обязательств по соцзащите лиц, которые защищали его целостность и суверенитет.

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Кроме того, невыполнение социальных обязательств в отношении ветеранов и лиц, которые подпадают под действие закона №3551, подрывает доверие к государству.

– В случае изменения правового регулирования приобретенные указанными лицами льготы или иные гарантии социальной защиты должны быть сохранены с обеспечением возможности их реализации, – говорится в решении КСУ.

Решение Конституционного суда вступает силу со дня его принятия.

Источник: КСУ