У госпитализированных в Черновцах коронавирус не обнаружен – Ляшко

Четыре анализа жителей Черновицкой области, которые приехали из Италии и у которых зафиксировали пневмонию, дали отрицательный результат.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
– Есть результаты тестов на коронавирус образцов из Черновицкой области. Все 4. Все отрицательные, – написал он.
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Ляшко добавил, что исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
Как известно, в Украине по состоянию на 18.00 27 февраля нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом.
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