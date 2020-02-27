У госпитализированных в Черновцах коронавирус не обнаружен – Ляшко

Четыре анализа жителей Черновицкой области, которые приехали из Италии и у которых зафиксировали пневмонию, дали отрицательный результат.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

– Есть результаты тестов на коронавирус образцов из Черновицкой области. Все 4. Все отрицательные, – написал он.

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Ляшко добавил, что исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Как известно, в Украине по состоянию на 18.00 27 февраля нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом.