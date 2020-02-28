В Киеве подготовлено 500 мест на случай распространения коронавируса

В инфекционных отделениях киевских медицинских учреждений подготовлено 500 мест на случай распространения коронавируса в Украине.

Об этом рассказал мэр города Киева Виталий Кличко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

– Сегодня у нас 500 мест подготовлено в инфекционных отделениях и 78 специальных боксов. Также все медицинские учреждения оборудованы приборами искусственной вентиляции легких, – рассказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что врачи и медицинский персонал знают как действовать в случае возникновения эпидемии в Украине.

Читайте: У какой возрастной группы наименьший риск заболеть коронавирусом

Также он отметил, что столичная власть заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус и планирует установить его в обоих аэропортах Киева.

Чтобы пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту.

Напомним, ранее министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил, что с 27 февраля представители Госпродпотребслужбы пойдут в учреждения дошкольного и школьного образования, где разъяснят учителям, как действовать в случае наличия симптомов заболевания у детей.