В случае эпидемии коронавируса мест в больницах хватит на 4 месяца – Скалецкая

Если в Украине начнется интенсивная вспышка нового типа коронавируса Covid-19, то мест для размещения больных хватит приблизительно на четыре месяца.

По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в Украине уже подготовили 12 тыс. мест для пациентов с коронавирусом.

– У нас есть 12 тыс. коек на всю Украину. Даже если ежедневно будет появляться по 100 (Заболевших коронавирусом – Ред.), у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек, – сказала министр.

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Скалецкая добавила, что такая ситуация может наблюдаться лишь в том случае, если в Украине не будут вводить карантинные меры, ограничительные меры и запрет на выход из дома.

Пока не стоит ожидать того, что в Украине будет подобная динамика распространения коронавируса в случае его попадания в страну.

Напомним, по состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания новым типом коронавируса.