Украина не будет закрывать границы из-за коронавируса – Пристайко

МИД Украины не рассматривает возможность закрытия границ для предотвращения заноса и распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире Украины 24.

– Мы в принципе не рассматриваем такой вариант как и все другие страны мира. Так, некоторые из них пытаются предпринять меры вокруг некоторых регионов и определенных городов, но закрывать границы мы не планируем, – заявил Пристайко.

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Также глава МИД добавил, что на границе значительно усилят проверку.

– Это означает, что на границе мы значительно усилили проверку. Десятки тысяч людей уже проверены нашими пограничниками.

Напомним, с 25 февраля сотрудники Госпогранслужбы начали температурный скрининг лиц, следующих на въезд в Украину.