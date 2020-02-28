В Украине запустили платформу Дія. Бізнес – какие услуги доступны

28 февраля состоялась презентация Национальной онлайн-платформы для предпринимателей Дія.Бізнес.

По словам министр цифровой трансформации Михаила Федорова, новое приложение является частью масштабного проекта по развитию предпринимательства.

Кроме услуг, предоставляемых онлайн, также в регионах Украины планируют открыть хабы и центры поддержки для предпринимателей.

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Сейчас на государственном портале для предпринимателей можно воспользоваться и посмотреть:

содержательную информацию и перечень всех необходимых юридических документов для открытия собственного бизнеса;

онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей;

справочную информацию для предпринимателя, составленную на основе материалов профильных государственных органов и компаний Украины;

истории успеха обычных людей, которые начали собственное дело;

онлайн-консультации со специалистами по видеосвязи. Начало работы этого блока планируется в конце апреля.

На сайте указано, что онлайн-платформа Дія.Бізнес работает в тестовом режиме.

Ранее Факты ICTV публиковали пошаговую инструкцию по пользованию цифровыми правами для водителей в приложении Дія.

Источник: Михаил Федоров