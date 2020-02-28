В Украину привезут експерес-тесты для выявления коронавируса дома – Минздрав

В Украине 10 марта появятся тесты на коронавирус, пользоваться которыми можно будет за пределами лаборатории, непосредственно дома. Они помогут определить дальнейшую тактику поведения с больным.

Необходимое время для результатов исследования составит 15-20 минут.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Однако он отметил, что такие тесты все равно требуют повторного исследования в лаборатории.

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Кроме того, Виктор Ляшко отметил, что в Украине есть тест-системы, которые были закуплены Центром общественного здоровья у немецкого производителя.

Напомним, Всемирная организация передала в украинскую лабораторию 30 наборов реагентов для тестирования на Covid-19.

К слову, ранее в Минздраве также сообщали, что тест-системы на коронавирус первыми получат три области – Львовская, Закарпатская и Черновицкая.