В каком состоянии украинка, заразившаяся коронавирусом в Италии

С украинкой, которая в Италии заразилась коронавирусом Covid-19, сейчас все хорошо – состояние удовлетворительное, заверил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, консульство постоянно поддерживает связь с девушкой.

При этом ее родители на самоизоляции, а она находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь.

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Он также сообщил, что на 28 февраля в мире пять украинцев заразились коронавирусом.

Напомним, мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли заявил, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Covid-19 среди украинцев.

В МИД Украины подтвердили случай заражения украинки коронавирусом. 26-летняя девушка работает в городе Кремона на севере Италии. Она приехала на юг Италии в Чиленто, провинция Салерно, навестить родителей.

Сейчас ее поместили в инфекционное отделение больницы Котуньо в Неаполе и оценивают состояние как некритическое. Родственники, к которым она приезжала, находятся на карантине.

Фото: МОЗ