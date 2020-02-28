В каком состоянии украинка, заразившаяся коронавирусом в Италии

С украинкой, которая в Италии заразилась коронавирусом Covid-19, сейчас все хорошо – состояние удовлетворительное, заверил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, консульство постоянно поддерживает связь с девушкой.
При этом ее родители на самоизоляции, а она находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь.
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Он также сообщил, что на 28 февраля в мире пять украинцев заразились коронавирусом.
Напомним, мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли заявил, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Covid-19 среди украинцев.
В МИД Украины подтвердили случай заражения украинки коронавирусом. 26-летняя девушка работает в городе Кремона на севере Италии. Она приехала на юг Италии в Чиленто, провинция Салерно, навестить родителей.
Сейчас ее поместили в инфекционное отделение больницы Котуньо в Неаполе и оценивают состояние как некритическое. Родственники, к которым она приезжала, находятся на карантине.
Фото: МОЗ