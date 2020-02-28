От гриппа защитились: как в Киеве дезинфицируют автобусы и троллейбусы

Киевские автобусы, троллейбусы и трамваи дополнительно дезинфицируют из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В частности, ежедневно перед выездом на маршрут салоны убирают с моющими средствами, снаружи – раз в неделю.

Поручни в салонах и на дверях, подоконники, ручки пассажирских сидений и пол дополнительно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Читайте: В Киеве увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ, 90 школ закрыли на карантин

У водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо проверяют температуру.