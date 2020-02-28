Киевские автобусы, троллейбусы и трамваи дополнительно дезинфицируют из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В частности, ежедневно перед выездом на маршрут салоны убирают с моющими средствами, снаружи – раз в неделю.
Поручни в салонах и на дверях, подоконники, ручки пассажирских сидений и пол дополнительно обрабатывают дезинфицирующими средствами.
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У водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо проверяют температуру.
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От гриппа защитились: как в Киеве дезинфицируют автобусы и троллейбусы / 6 фотографий
Напомним, с начала эпидсезона в Украине зарегистрировано 48 лабораторно подтвержденных летальных случаев в результате осложнений гриппа. За последнюю неделю ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61% – дети до 17 лет.
Источник: Київпастранс
Фото: КиївпастрансТеги: грві, Грип, Київпастранс, комунальний транспортЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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