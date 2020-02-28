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Факты / Украина / Общество

От гриппа защитились: как в Киеве дезинфицируют автобусы и троллейбусы

Киевские автобусы, троллейбусы и трамваи дополнительно дезинфицируют из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В частности, ежедневно перед выездом на маршрут салоны убирают с моющими средствами, снаружи – раз в неделю.

Поручни в салонах и на дверях, подоконники, ручки пассажирских сидений и пол дополнительно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

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У водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо проверяют температуру.

  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
От гриппа защитились: как в Киеве дезинфицируют автобусы и троллейбусы / 6 фотографий

Напомним, с начала эпидсезона в Украине зарегистрировано 48 лабораторно подтвержденных летальных случаев в результате осложнений гриппа. За последнюю неделю ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61% – дети до 17 лет.

Источник: Київпастранс

Фото: Київпастранс

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