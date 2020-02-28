Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность существенной эскалацией ситуации в Идлибе.

– Украина осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские, – отметили в МИД.

Также в украинском ведомстве выразили соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных.

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– Украина солидарна с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса, – подчеркнули в министерстве.

Напомним, вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецких военных в Идлибе. В результате погибли 33 человека.

Турецкие войска нанесли наземные и воздушные удары по целях режима Сирии.