Совет национальной безопасности и обороны составил список правил, которых нужно придерживаться, чтобы не заразиться коронавирусом Covid-19.

Ведомство рекомендует:

Мыть руки со средствами дезинфекции в течение не менее 20 секунд.

Избегать близких контактов, соблюдать дистанцию ​​с человеком, который кашляет или чихает, минимум два метра.

Не касаться руками глаз, носа и рта. Они могут контактировать с загрязненными вирусом поверхностями и передать его вашему телу.

Кашлять или чихать на внутреннюю часть локтя. Это поможет избежать заражения объектов и людей, с которыми вы контактируете.

Не употреблять антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом. Кроме того, антибиотики действуют только против бактерий, а не против вирусов.

Мыть поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.

Использовать маску, но только, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.

Тем, кто находился в КНР или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения 0800 505 201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина вряд ли избежит единичных случаев заражения коронавирусом.

Однако он заверил, что паниковать не нужно, потому что мы очень хорошо подготовлены. Сегодня в больницах есть 12,5 тыс. мест, чтобы принять людей с болезнью.