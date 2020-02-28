В ГСЧС заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет Ми-8, который специально оборудован для транспортировки инфекционных больных.
Ранее вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН, а в последний раз работал в Республике Мали. Экипаж и медперсонал вертолета – это команда медиков, прошедших специальную подготовку, раньше они работали во время эпидемии Эбола.
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– За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1,2 тыс. км, то есть по всей территории нашей страны, – отметил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Кроме того, вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой.
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Как выглядит вертолет для транспортировки зараженных коронавирусом – первые кадры / 6 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в аэропорту Борисполь обнаружили женщину с повышенной температурой. Она направлялась в Украину из Италии. Ее доставили в медицинское учреждение.
Источник: МВДТеги: Арсен Аваков, ДСНС, Коронавірус COVID-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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