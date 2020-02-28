Как выглядит вертолет для транспортировки зараженных коронавирусом – первые кадры

В ГСЧС заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет Ми-8, который специально оборудован для транспортировки инфекционных больных.

Ранее вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН, а в последний раз работал в Республике Мали. Экипаж и медперсонал вертолета – это команда медиков, прошедших специальную подготовку, раньше они работали во время эпидемии Эбола.

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– За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1,2 тыс. км, то есть по всей территории нашей страны, – отметил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Кроме того, вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой.