Единая ставка за аэронавигационное обслуживание сделает условия одинаковыми для всех – SkyUp

Инициатива Министерства инфраструктуры Украины (МИУ) по установлению единой ставки за аэронавигационное обслуживание для всех аэропортов Украины в размере €396 является справедливой, ведь она уравнивает условия игры для всех участников рынка.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал совладелец первого украинского лоукостера SkyUp Airlines Александр Альба.

– Как известно, Министерство инфраструктуры Украины предложило проект приказа об установлении ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины, которым планируется ввести обновленную ставку за аэронавигационное обслуживание. Сумма будет единой для всех аэропортов Украины и составит €396, – написал Александр Альба.

Он напомнил, что сейчас действуют ставки, установленные приказом №415 от 4 июня 2019 года.

– Cумма отдельно для аэропорта Борисполь и для других аэропортов Украины отличается: €210 для аэропорта Борисполь и €411 для остальных аэропортов. Мы в авиакомпании SkyUp Airlines считаем, что дифференцированный подход к применению ставки, который существует сейчас, препятствует здоровой экономической конкуренции, поскольку создает определенные преимущества для одних участников рынка за счет других, – отметил совладелец SkyUp.

Он подчеркнул, что компания SkyUp поддерживает инициативу Министерства инфраструктуры. По мнению SkyUp, установление единой ставки платы за аэронавигационное обслуживание для всех аэропортов Украины сделает условия игры на рынке одинаковыми для всех участников.

Не является справедливым то, что к региональным аэропортам, в которых и так мало авиарейсов, применяется более высокий тариф, чем к аэропорту, в котором таких рейсов очень много. Эксперт объяснил, почему введение единой ставки, по его мнению, является правильным решением.

– Мы считаем применение единой ставки правильным решением, так как крупный авиационный узел не может быть дешевле за все другие аэропорты страны. В условиях, когда летать в небольшие и отдаленные города стоит вдвое дороже чем в современно развитый аэропорт столицы, полеты в регионы просто теряют смысл. Никто не будет заинтересован в развитии маленьких аэропортов, – написал Альба.

Он добавил, что в Европе все происходит наоборот: в региональный аэропорт можно прилететь чуть не по нулевому тарифу, а в аэропорты городов вроде Парижа или Праги – по высоким ставкам.

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– Такой подход способствует развитию региональной инфраструктуры, созданию рабочих мест и направлен на расширение авиасообщения внутри страны. Если центральный узловой аэропорт имеет низкую (а в случае Украины – вдвое ниже региональной) ставку, аэропорты в регионах обречены на исчезновение, – заявил эксперт.

Александр Альба отметил, что авиакомпания SkyUp всегда декларировала стремление развивать внутреннее авиасообщение и региональные аэропорты.

– Мы открыли собственные базы в Харькове, Львове, Запорожье, а также планируем открытие базы в Одессе. Мы хотим выполнять рейсы в эти регионы и считаем справедливым применение единой ставки ко всем аэропортам. Кроме того, важным шагом и поддержкой для региональных аэропортов должна стать разработка программы их развития на государственном уровне, – подчеркнул совладелец авиаоператора.

Альба также рассказал, какими, по его мнению, должны быть следующие шаги к созданию европейских условий в украинской авиации. По его словам, это соблюдение всеми авиаперевозчиками единых условий платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Также необходимо искать возможность уменьшения тарифа на воздушное обслуживания. Александр Альба надеется, что видение украинских авиаперевозчиков и других участников рынка будет одинаковым, а в будущем в этом вопросе будет применен более рациональный подход.

К слову, будущий аэропорт в Белой Церкви получит статус международного. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов.