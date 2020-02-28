Столкновения в горсовете Мелитополя: нардеп Крейденко пришел добиваться снижения тарифов

Во время сессии Мелитопольского городского совета народный депутат от Слуги народа Владимир Крейденко вызвал неоднозначную реакцию.

Люди силой снимали депутата со стола. Крейденко буквально выламывал дверь в здание горсовета и обливал водой людей, которые находились в зале.

Депутат занял кресло председателя горсовета и обвинил всех в коррупции. Когда вещи Крейденко хотели вынести из зала, он начал кричать, что вещи воруют и начал обливать людей водой.

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Владимир Крейденко – народный депутат от Слуги народа. На время выборов он был председателем правления Всеукраинской молодежной общественной организации Совесть и Надежда Украины.

Также он был помощником-консультантом народных депутатов Украины 6-го и 8-го созыва на общественных началах.