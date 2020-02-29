Двух украинцев, вернувшихся из Италии, проверяют на коронавирус

В Центр общественного здоровья Минздрава поступили два сообщения о подозрении на коронавирус Covid-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей.

В обоих случаях жители вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания.

Предварительные результаты исследования дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования направили в вирусологическую референс лабораторию.

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В Минздраве еще раз напомнили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса не зафиксировано.

Центр Общественного здоровья при поддержке ВОЗ организовал и проводит двухдневный тренинг для эпидемиологов и вирусологов, во время которого объясняют, как готовиться и реагировать на вспышку коронавируса Covid-19.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Украине людей с подозрением на коронавирус и в случае подтверждения инфицирования будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медицинских учреждениях.