Эвакуированных в Новые Санжары еще раз проверят на коронавирус

В субботу, 29 февраля, у эвакуированных из Уханя, которые находятся на обсервации в санатории Новые Санжары, во второй раз возьмут анализы на коронавирус.

– Сегодня у эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории Новые Санжары, второй раз возьмут забор анализов для скринингового исследования на коронавирус. Это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы. У ни одного человека нет признаков острых вирусных заболеваний, – отмечают в Минздраве.

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Также в министерстве добавили, что медицинская система полностью готова в случае фиксации коронавируса.

– В Украине есть около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2 тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице подготовлено 500 мест на случай распространения коронавируса в Украине.