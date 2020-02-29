Штаб назвал потери боевиков на Донбассе с начала февраля

В феврале 2020 года украинские военные ликвидировали 38 боевиков на Донбассе.

По подтвержденным данным штаба ООС, потери русско-оккупационных войск в течение февраля 2020 года составили 38 человек. Кроме того, ранения и травмы получили 44 боевика.

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Также боевики в феврале потеряли пять единиц вооружения и военной техники, в частности, повреждено одну станцию радиоэлектронной борьбы.

– Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, – отметили в штабе.